Вице-премьер России в ближайшие дни посетит США

Вице-премьер России Алексей Оверчук в ближайшие несколько дней отправится с поездкой в США, где встретится с представителями администрации и бизнеса. Об этом заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов, выступая в видеоформате на годовом собрании Американо-Российского делового совет, сообщает ТАСС.

«В эти дни американскую столицу посетит вице-премьер России Алексей Логвинович Оверчук. У него запланированы встречи с представителями администрации США и бизнесменами как раз по проблематике двусторонней торговли и инвестиций», — сказал российский посол.

Он также отметил, что экономическое сотрудничество России и США и «прагматичное взаимодействие» на уровне компаний продолжаются.

Сейчас в Москве с визитом находится заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд. Она уже провела переговоры с замглавы МИД РФ Сергеем Рябковым и дальше планируется встретится с замглавы администрации президента Дмитрием Козаком и помощником президента России по международным делам Юрием Ушаковым. Подробнее читайте в материале «Газеты ру».

При этом работа диппредставительств двух стран на территориях друг друга и так фактически заморожена — американское посольство практически не выдает визы и занимается только консульской помощью своим гражданам, аналогичная ситуация складывается и для российского посольства в США.