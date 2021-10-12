В США ответили шуткой на обвинения КНР о сокрытии подробностей инцидента с подлодкой

В Пентагоне не согласились с предположением КНР, что американская сторона якобы скрывает информацию об инциденте с атомной подлодкой USS Connecticut. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Странный у нас способ скрывать информацию: ведь мы сами опубликовали пресс-релиз о случившемся», — пошутили пресс-секретарь Пентгона Джон Кирби, отвечая на просьбу журналиста прокомментировать претензии китайской стороны.

Ранее официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что Соединенный Штаты должны предоставить международному сообществу детали инцидента с атомной подводной лодкой ВМС США USS Connecticut, которая столкнулась с неизвестным объектом в Индо-Тихоокеанском регионе.

Американская атомная подводная лодка USS Connecticut столкнулась во второй половине дня 2 октября, во время работы в международных водах Индо-Тихоокеанского региона, с неизвестным предметом, в результате чего пострадали 11 моряков.

По словам официального представителя Тихоокеанского флота США, капитана Билла Клинтона, подлодка остается в безопасном и стабильном состоянии.