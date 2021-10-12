В Госдепе ожидают новых переговоров с Россией по вопросу диппредставительств

США тверды в своих подходах к проблеме комплектования посольств и требуют от России соблюдения принципов паритетной численности и визовой взаимности. Об этом пресс-секретарь госдепартамента Нед Прайс на брифинге.

«Мы ждем паритета по численности персонала и визовой взаимности. Российская сторона должна проявить гибкость, если мы хотим добиться справедливого соглашения», — сказал представитель Госдепа.

По его словам, переговоры заместителя госсекретаря по политическим вопросам Виктории Нуланд в России были «полезными», отмечая, что была «открытая дискуссия» с представителями МИД России.

«Мы договорились о проведении еще одного раунда переговоров и надеемся, что продолжение переговоров может привести к их разрешению, чтобы наша миссия в Москве могла возобновить свою деятельность в обычном режиме», — сказал Прайс, поясняя, что дальнейшие переговоры, вероятно, будут проходить на уровне заместителей.

Подобную оценку дала переговорам в Москве и сама Нуланд. По ее словам, у нее были конструктивные встречи по поводу целого ряда двусторонних, региональных и глобальных вопросов с коллегами из министерства иностранных дел России.

В то же время заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, по итогам переговоров с заместителем Госсекретаря Соединенных Штатов Викторией Нуланд, заявил, что разговор был «предельно откровенным», но прорыва в нормализации отношений достичь не удалось.