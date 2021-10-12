Белый дом считает переговоры Нуланд в России продуктивными

Администрация президента США Джо Байдена считает, что заместитель госсекретаря по политическим вопросам Виктория Нуланд проводит в России продуктивные встречи. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки во время брифинга.

«Я переадресую вас в госдепартамент по данному вопросу. Полагаю, что, находясь там, она проводит конструктивные и продуктивные встречи», — сказала представитель Белого дома.

Подобную оценку дала переговорам в Москве и сама Нуланд. По ее словам, у нее были конструктивные встречи по поводу целого ряда двусторонних, региональных и глобальных вопросов с коллегами из министерства иностранных дел России.

В то же время заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, по итогам переговоров с заместителем Госсекретаря Соединенных Штатов Викторией Нуланд, заявил, что разговор был «предельно откровенным», но прорыва в нормализации отношений достичь не удалось.

Одним из конкретных предложений российского МИДа стало обоюдное снятие всех ограничений, касающихся работы заграничных представительств России и США. Подробнее читайте в материале «Газеты ру».