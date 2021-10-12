Трамп заявил, что США стали посмешищем для мира

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты после прихода к власти демократов стали объектом насмешек для всего мирового сообщества. Об этом сообщает ТАСС.

«Наша страна - предмет насмешек по всему миру и определенно уже больше не является великой», — говорится в рассылке Трампа.

В заявлении также утверждается, что экс-президент обещает вместе со сторонниками «сделать Америку вновь великой».

Среди главных существующих проблем Соединенных Штатов Трамп отметил текущее положение дел с мигрантами на южной границе, упадок военной мощи и высокий уровень заболеваемости COVID-19.

Ранее Трамп рассказал, что Штаты потеряли свою независимость за время президентства Джо Байдена. Бывший руководитель США заявил, что при нем страна обрела энергонезависимость, которую потерял Байден. Теперь же Штаты вынуждены обращаться к ОПЕК, России и другим странам с просьбой прислать немного нефти.

По словам политика, к моменту его ухода с поста президента у США было больше нефти, чем у Саудовской Аравии и России.