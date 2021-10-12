В Италии объяснили отсутствие лидеров России и КНР на саммите G20

Премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что неучастие лидеров России и Китая в саммите G20 по Афганистану не имеет политических причин, обе страны активно участвовали в обсуждении. Об этом сообщает РИА «Новости».

Драги подчеркнул, что отсутствие лидеров КНР и России не было связано с некими специфическими причинами.

«Заранее было известно, что эти страны будут представлять министр иностранных дел (Китая) и другой представитель правительства (РФ)», — рассказал Драги во время пресс-конференции по итогам саммита G20 по Афганистану.

Он добавил, Россия и Китай до заседания были значительно вовлечены в обсуждение вопроса. Драги подчеркнул, что саммит прошел после Генассамблеи ООН и встречи руководителей Министерств иностранных дел.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глава государства Владимир Путин примет решение о своем участии в чрезвычайном саммите G20 по Афганистану, когда будут уточнены все детали.

Саммит «группы двадцати» прошел в Риме 12 октября. Италия, председательствующая в G20 страна, задействовала в переговорах ключевых игроков по Афганистану — США, Турцию, Китай и Россию. Из числа членов G20 инициативу проведения саммита в связи с необходимостью урегулирования ситуации в Афганистане поддержали Франция и Германия.