Москва предложила Вашингтону снять все введенные за последние годы санкции

Россия предложила США снять все ограничения, которые страны вводили с обеих сторон в последние годы. Об этом заявили в МИД России по итогам встречи заместителя министра иностранных дел России Сергея Рябкова с заместителем Госсекретаря Соединенных Штатов Викторией Нуланд.

«С российской стороны было подчеркнуто, что враждебные антироссийские действия без ответа не останутся, но в Москве не стремятся к дальнейшей эскалации. Предлагаем снять все ограничения, вводившиеся с обеих сторон на протяжении последних нескольких лет», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что в ходе переговоров стороны обсудили состояние и перспективы развития отношений между странами, уделяя особое внимание вопросам функционирования загранпредставительств России и США на территории друг друга.

Также в МИД России подчеркнули, что в отношениях Москвы и Вашингтона «требуется реалистичный подход, предполагающий их выстраивание на основе принципов равноправия и взаимного учета интересов друг друга».

После встречи Рябков заявил, что их разговор был «предельно откровенным», но прорыва в нормализации отношений достичь не удалось. Российский дипломат отметил, что в США пока не прислушиваются к требованиям России.

Нуланд 11 октября прилетела в Москву с официальным визитом. Она пробудет в России до 13 октября. По данным пресс-службы Госдепа США, Нуланд встретится с высокопоставленными представителями страны, чтобы обсудить спектр двусторонних, региональных и международных проблем.