В Киеве заявили, что Запад может уйти с Украины

Директор киевского Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник считает, что Россия и США могут договориться об уходе Запада с Украины. Об этом он рассказал в эфире телеканала «НАШ».

Он отметил, что подобное может случиться без формально озвученных соглашений.

«Мы увидим постепенную эвакуацию западных партнеров с территории Украины», — подчеркнул Бортник.

Он добавил, что одновременно с этим в стране начнет восстанавливаться российская банковская система и будут возвращаться энергетические компании. Влияние российских компаний повлияет на то, что на Украине сформируется другой парламент, который захочет остановить войну в Донбассе с помощью реализации минских соглашений, утверждает политолог.

Бортник отметил, что подобное будет гарантироваться Москве со стороны западных партнеров. Взамен правительство России должно пойти на уступки. Так, США критически важна позиция России не только по вопросам Китая, но и другим глобальным политическим проблемам.

Ранее бывший депутат Рады Евгений Мураев заявил, что в случае новых масштабных протестов на Украине, страну могут разделить между собой Россия, Белоруссия, Польша, Венгрия и Румыния.