Вассерман рассказал, в какой одежде будет ходить в Госдуму

Новоизбранный депутат Анатолий Вассерман рассказал, что ему придется поменять привычную форму одежды и арсенал традиционной жилетки для работы в Госдуме, сообщает Telegram-канал Shot.

По словам Вассермана, в первый день ему пришлось соблюсти дресс-код и в дальнейшем придется ходить в Госдуму в деловой одежде.

Он также отметил, что ему придется лишиться и части содержимого его знаменитого жилета, который содержит разные инструменты, в том числе ножи и газовый баллончик. Он пошутил, что газовый баллон ему в Думе «не понадобится», а от инструментов он не откажется и будет их носить с собой.

Вассерман принял участие на выборах в Госдуму в качестве самовыдвиженца от Преображенского одномандатного округа. Вассерман заявил, что является «политиком со стажем в три десятилетия» и надеется оказаться полезным тем, «кто рискнет за него голосовать». Согласно данным ЦИК, он набрал 33,66% голосов.

Позднее Вассерман рассказал «Газете.Ru», что, несмотря на победу на выборах депутатов Госдумы, он не перестанет участвовать в шоу «Своя игра».