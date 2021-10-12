Путин назвал низкие доходы граждан главным врагом российского общества

Президент России Владимир Путин, обращаясь к депутатам Госдумы VIII созыва, назвал главным врагом российского общества низкие доходы, сообщает РИА «Новости».

«У нашей страны, а значит, у всех нас, много общих сложных вызовов, и повторю главный наш враг - угроза стабильного развития для демографического будущего - это низкие доходы наших граждан, миллионов наших людей», — сказал лидер страны.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что рост цен в России связан со складывающейся на внешних рынках ситуацией и посткризисной волатильностью.

До этого глава Минэкономразвития Максим Решетников сообщил, что правительство разработало меры по коррекции продовольственной инфляции, Минсельхоз объявит о них в ближайшее время. По его словам, основные проблемы продовольственной инфляции находятся «на стороне предложения».

Решетников отметил, что Минэкономразвития повысило прогноз по инфляции в РФ по итогам года на 1,6 п.п., до 7,4%.