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Зеленский обвинил Россию в препятствовании урегулированию конфликта в Донбассе

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Sergiy Dolzhenko/AP

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев и Евросоюз в заявлении по итогам совместного саммита объявят об ответственности России за препятствование мирному урегулированию конфликта в Донбассе. Об этом он сообщил на брифинге после саммита Украина-ЕС, передает РИА «Новости».

«Вместе с ЕС мы едины в том, что ответственность за отсутствие прогресса в мирном урегулировании на Донбассе полной мерой лежит на РФ, которая, несомненно, является стороной конфликта, что будет сегодня зафиксировано в совместном заявлении», — сказал он.

До этого Зеленский провел переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном по подготовке к саммиту в «нормандском формате».

Ранее президент России Владимир Путин также провел переговоры по телефону с Меркель и Макроном, сообщает пресс-служба Кремля. В ходе переговоров Путин дал оценку политике киевских властей, которые, по его мнению, уклоняются от обязательств по минским соглашениям и договоренностям саммитов.

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