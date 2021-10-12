В МИД не исключили заморозки работы дипмиссий России и США

Заместитель главы Министерства иностранных дел России Сергей Рябков рассказал, что не исключается вариант заморозки работы дипмиссий России и США. Об этом сообщает РИА «Новости».

Однако Москва, как добавил Рябков, хотела бы избежать подобного развития событий.

«Но, подчеркиваю, мы хотели бы этого избежать», — сказал он.

Рябков также оценил перспективы отношений с Соединенными Штатами после встречи с заместителем государственного секретаря США Викторией Нуланд.

«Не то, что прорыва, а никакого прогресса нет», — подчеркнул Рябков.

По словам замглавы МИД России, существует потенциал для возможных обострений. Такой исход возможен, если не будет приложено дополнительных усилий для нормализации отношений с американской стороной, обратил внимание Рябков.

Ранее сообщалось, что Нуланд прибыла на переговоры в МИД России. Она пробудет в России до 13 октября.

Также в МИД отреагировали на обвинения США в использовании Россией поставок газа как оружия. По словам замглавы ведомства Рябкова, Москва не намерена использовать поставки ресурсов как политическое давление.