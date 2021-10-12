В Кремле не согласились с заявлением премьер-министра Японии о Курилах

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не согласна со словами нового премьер-министра Японии Фумио Кисиды о принадлежности Курил.

Песков подчеркнул, что Москва считает острова территорией Российской Федерации.

«Россия неоднократно на самых различных уровнях, в том числе президента Путина, подтверждала политическую волю продолжать диалог с Японией, чтобы находить развязки по тем острым вопросам, которые сохраняются на нашей повестке дня», — добавил Песков.

Ранее Кисида в ходе дебатов в парламенте заявил, что суверенитет Токио распространяется на острова южной части Курил.

По его словам, японские власти должны решить этот вопрос, «не оставляя его следующим поколениям», и Токио настроен на заключение мирного договора с Москвой.

Россия и Япония долгие годы не могут заключить мирный договор по итогам Второй мировой войны в основном из-за вопроса принадлежности Курильских островов. Токио ссылается на Симодский трактат о торговле и границах, который был заключен между Российской империей и Японией в феврале 1855 года. Согласно документу, из Курильских островов Японии отходили Итуруп, Кунашир, Шикотан и группа островов Хабомаи, а остальные признавались российскими владениями.

В 1956 году СССР и Япония подписали совместную декларацию, которая предполагала, что Москва рассмотрит возможность передачи Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора. Однако последующие переговоры так ни к чему и не привели.