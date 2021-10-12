Володин избран спикером Госдумы VIII созыва

Вячеслав Володин избран спикером Государственной думы VIII созыва, сообщает ТАСС.

Голосование прошло в первый день работы нового созыва, за кандидатуру Вячеслава Володина, выдвинутую партией «Единая Россия», проголосовали 360 из 450 депутатов.

За его ближайшего конкурента от КПРФ Дмитрия Новикова проголосовал 61 депутат.

Первыми вице-спикерами избраны Александр Жуков от фракции «Единая Россия» и Иван Мельников от фракции КПРФ, они занимали эти посты в Госдуме VII созыва.

Ранее Валентина Терешкова открыла первое заседание Госдумы VIII созыва.

Выборы в ГД VIII созыва проходили с 17 по 19 сентября. 24 сентября Центральная избирательная комиссия России признала состоявшимися выборы в Госдуму. Согласно результатам, «Единая Россия» получила 324 мандата, КПРФ — 57, «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» — 27, ЛДПР — 21 и «Новые люди» — 13.

4 октября ЦИК зарегистрировал 60 депутатов Госдумы, прошедших по федеральному округу. 54 из них — члены партии «Единая Россия». При этом глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу и главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко, фигурировавшие в списке «Единой России», отказались от мандатов депутатов Государственной думы.