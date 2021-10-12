Лавров заявил, что Россия продолжает считать Тайвань частью КНР

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия продолжает считать Тайвань частью Китайской народной республики, сообщает «Интерфакс».

«Россия, как и подавляющее большинство других стран мира, считает Тайвань частью Китайской Народной Республики. Из этого мы исходим и будем исходить в нашей политике», — заявил Лавров.

Ранее ВВС Китая направили 39 самолетов к акватории Тайваня.

Военные не исключили, что Китай может начать «мягкие и жесткие электронные атаки», которые будут выражаться в том числе в блокировании коммуникаций через западную часть первой цепи островов, которая проходит от Японского архипелага через Тайвань и до Филиппин.

Хотя Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов, согласно официальной позиции КНР и России, остров считается одной из китайских провинций.