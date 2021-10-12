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Нуланд прибыла на переговоры в МИД России

Замгоссекретаря США Виктории Нуланд прибыла в МИД России, где у нее запланирована встреча с замглавы внешнеполитического ведомства Сергеем Рябковым, сообщает РИА «Новости».

Нуланд 11 октября прилетела в Москву с официальным визитом. Она пробудет в России до 13 октября. По данным пресс-службы Госдепа США, Нуланд встретится с высокопоставленными представителями страны, чтобы обсудить спектр двусторонних, региональных и международных проблем.

Как позднее сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, она является гостьей заместителя министра иностранных дел Сергея Рябкова. Также представитель Кремля отметил, что американского политика примет помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков.

Нуланд исключили из «черного списка», чтобы она смогла приехать в Россию. Взамен американская сторона убрала некоторых россиян из санкционных списков США.

Заместитель госсекретаря Соединенных Штатов считается одним из главных специалистов американского правительства по России и странам бывшего СССР. В прошлом она курировала это направление в госдепе на посту помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии.

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