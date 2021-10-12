Валентина Терешкова открыла первое заседание Госдумы VIII созыва

Валентина Терешкова открыла первое пленарное заседание Государственной думы VIII созыва, сообщает РИА «Новости».

Выборы в ГД VIII созыва проходили с 17 по 19 сентября. 24 сентября Центральная избирательная комиссия России признала состоявшимися выборы в Госдуму. Согласно результатам, «Единая Россия» получила 324 мандата, КПРФ — 57, «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» — 27, ЛДПР — 21 и «Новые люди» — 13.

4 октября ЦИК зарегистрировал 60 депутатов Госдумы, прошедших по федеральному округу. 54 из них — члены партии «Единая Россия». При этом глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу и главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко, фигурировавшие в списке «Единой России», отказались от мандатов депутатов Государственной думы.

Ранее в Государственной думе назвали средний возраст депутатов — по сравнению с Думой VII созыва, среди депутатов уменьшилось количество людей старше 60 лет.