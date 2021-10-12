Лавров: НАТО избегает вопроса ответственности за последствия присутствия альянса в Афганистане

Североатлантический альянс (НАТО) избегает вопроса об ответственности за двадцатилетнее присутствие в Афганистане. В то же время альянс предлагает соседям республики решать возникшие там проблемы. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая во вторник на встрече глав МИД стран — участниц Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), его слова приводит ТАСС.

«В этом же ряду можно отметить стремление Североатлантического альянса после Афганистана передислоцировать силы в другие зоны региона, будь то Центральная, Южная или Юго-Восточная Азия, а заодно направить в эти регионы потоки афганских беженцев», — сказал глава МИД РФ.

При этом, по словам Лаврова, альянс избегает вопроса об ответственности НАТО за последствия своих «двадцатилетних экспериментов» в Афганистане.

«Решением проблем предлагается заняться международному сообществу, прежде всего соседям Афганистана», — отметил глава внешнеполитического ведомства России.

15 августа талибы (организация запрещена в России) объявили об установлении контроля над всей территорией Афганистана. 31 августа США объявили о завершении вывода своих войск из Афганистана. Президент США Джо Байден решил не продлевать операцию по эвакуации людей, исходя из рекомендаций американских военных. 7 сентября талибы объявили состав нового временного правительства Афганистана.