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Меркель, Макрон и Путин попросят глав МИД провести встречу в нормандском формате

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Global Look Press

Официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт заявила, что Лидеры ФРГ, Франции и России Ангела Меркель, Эммануэль Макрон и Владимир Путин в телефонном разговоре договорились, что попросят своих министров иностранных дел провести в скором времени встречу по нормандскому формату. Об этом сообщает РИА «Новости».

Зайберт отметил, что Меркель и Макрон общались 11 октября с утра сначала с президентом Украины Владимиром Зеленским, а после с Путиным.

«Канцлер и французский президент призвали российского президента содействовать переговорам в нормандском формате. Собеседники согласились попросить министров иностранных дел в ближайшее время встретиться по этому поводу», — заявил Зайберт.

При этом он не уточнил, встретятся ли министры всех четырех стран нормандского формата или только ФРГ, Франции и РФ.

Ранее Путин провел телефонный разговор с Макроном и Меркель. Во время разговора была затронута тема конфликта на востоке Украины. Лидеры трех стран поручили своим политическим советникам интенсифицировать работу по линии «нормандской четверки».

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