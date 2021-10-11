Эрдоган заявил о «переполненной чаше терпения» из-за террористов в Сирии

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил о «переполненной чаше терпения» Турции из-за последних «вылазок террористов» в Сирии. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он отметил, что Анкара в ближайшее время ликвидирует угрозу своими силами.

«Нападения на наших военных и последние вылазки террористов (курдских формирований) в Сирии переполнили нашу чашу терпения. Мы в ближайшее время предпримем необходимые шаги, чтобы ликвидировать собственными силами угрозы, исходящие из Сирии», — заявил Эрдоган.

Ранее Эрдоган дал большое интервью американскому телеканалу CBS. Одним из главных заявлений главы государства стал фактически ультиматум, который он выдвинул Вашингтону. Он отметил, что Соединенным Штатам пора бы определиться с позицией в Сирии: намерены ли США бороться с экстремизмом вместе с партнерами по НАТО, в том числе Турцией, или будут и дальше поддерживать террористические курдские объединения.

Он также обозначил свою позицию по военному присутствию США на Ближнем Востоке в целом. По словам президента, он бы хотел, чтобы американские солдаты покинули Сирию и Ирак.