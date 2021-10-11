Путин с разговоре с Меркель и Макроном дал принципиальную оценку действиям Киева

Президент России Владимир Путин провел переговоры по телефону с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном, сообщает пресс-служба Кремля.

В ходе переговоров Путин дал оценку политике киевских властей, которые, по его мнению, уклоняются от обязательств по минским соглашениям и договоренностям саммитов.

«С учетом складывающегося непростого положения дел в урегулировании конфликта на юго-востоке Украины, лидеры поручили своим политсоветникам и внешнеполитическим ведомствам интенсифицировать контакты и работу по линии «нормандской четверки», — отметили в пресс-службе.

До этого президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с Меркель и Макроном по подготовке к саммиту в «нормандском формате».

Ранее сообщалось, что Украина хочет провести встречу в «нормандском формате» еще при Меркель. Киев работает над тем, чтобы встреча лидеров «нормандской четверки» (Германия, Россия, Украина, Франция) прошла до того, как канцлер Германии Ангела Меркель, решившая не выдвигать свою кандидатуру на новый срок, покинет свой пост.