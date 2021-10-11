Президент Киргизии расширил свои полномочия

Президент Киргизии Садыр Жапаров подписал закон «О кабинете министров Кыргызской Республики», которым существенно расширил свои полномочия, сообщает пресс-служба главы государства.

В соответствии с документом, у Жапарова теперь есть право по собственной инициативе увольнять премьер-министра и членов кабинета министров.

К тому же, в законе прописаны основания, при наступлении которых члена правительства могут освободить от занимаемой должности.

Для членов кабмина также обозначены некоторые ограничения. Например, им нельзя заниматься предпринимательской деятельностью и задействовать административный ресурс в период избирательных кампаний.

В мае Жапаров подписал новую конституцию Киргизии, которая также предусматривает расширение полномочий главы государства. В соответствии с ней контроль над правительством был передан руководителю администрации президента.