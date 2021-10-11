Премьер Украины рассказал, почему стране нужно отказаться от энергоресурсов России

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что отсоединение Украины от российской энергосистемы приведет к потере стратегического влияния России на энергетическую отрасль не только Украины, но и европейских стран. Об этом он сообщил на форуме «Интеграция Украины в ENTSO-E: в шаге от энергетической независимости», передает «Интерфакс».

«Ключевой вопрос — это энергонезависимость. Это неотъемлемая составляющая энергетической безопасности. <...> Отсоединение Украины от энергосистемы Российской Федерации приведет к потере стратегического влияния последней на электро-энергетическую отрасль не только в Украине, но и в европейских странах также», — сказал он.

По словам Шмыгаля, Россия прибегает к «энергетическому шантажу» на разных уровнях, в том числе с помощью «Северного потока — 2».

Ранее национальная комиссия Украины, отвечающая за госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), запретила импорт электроэнергии из России и Белоруссии.