Депутат Рады обвинил комитет парламента в фальсификации закона об олигархах

Профильный комитет Рады передал на подпись закон №5599 об олигархах, из текста которого исключили взаимоисключающие правки, при том что голосовали за этот закон с ними, сообщил в своем Telegram-канале депутат от партии «Голоса» Ярослав Железняк.

По его словам, закон об олигархах в комитете Рады сфальсифицировали. Как он утверждает, документ передали на подпись спикеру без проголосованной нормы, согласно которой статус олигарха определяет специальная комиссия, а утверждает Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАПК).

«Т.е. передали текст, который, мягко говоря, не соответствует проголосованному. Получается, вообще неважно, что там депутаты в Раде голосуют, если потом можно написать текст, как надо», — отметил депутат.

Железняк также задается вопросом, кто именно будет подписывать этот закон. По решению конституционного суда Украины, подписывать закон должен спикер, занимавший этот пост на то время, то есть Дмитрий Разумков.

«Но раз текст так бронетанково исправили, то думаю, что и на эту норму закроют глаза и, вопреки всему, дадут на подпись новому спикеру», — считает Железняк.

Ранее в Верховной раде раскритиковали процедуру принятия закона об олигархах.