В Кремле исключили контакты Нуланд и Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков исключил контакты Владимира Путина с заместителем госсекретаря США по политическим вопросам Викторией Нуланд.

По его словам, Нуланд является гостьей заместителя министра иностранных дел Сергея Рябкова.

«У госпожи Нуланд не может быть контактов с Владимиром Владимировичем, все-таки она гость МИД и прежде всего своего визави — господина Рябкова, с кем у нее будут основные переговоры», — сказал Песков.

При этом представитель Кремля отметил, что политика примет помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков.

Визит Нуланд в Россию должен состояться 11 – 13 октября. По данным пресс-службы госдепа США, она встретится с высокопоставленными представителями страны, чтобы обсудить спектр двусторонних, региональных и международных проблем.

Чтобы Нуланд попала в Россию, ее исключили из «черного списка». В замен американская сторона убрала некоторых россиян из санкционных списков США.

Заместитель госсекретаря Соединенных Штатов считается одним из главных специалистов американского правительства по России и странам бывшего СССР. В прошлом она курировала это направление в госдепе на посту помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии.