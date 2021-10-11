В Кремле согласились с мнением Медведева о невозможности диалога с Киевом

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал очень важной статью заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева о российско-украинских отношениях.

Он отметил, что в публикации многое названо «своими именами».

«Действительно, мы неоднократно говорили о сложностях восстановления диалога, в связи с тем, что предыдущие договоренности не выполняются украинской стороной, украинским руководством.

Он подчеркнул, что «в этом плане» все, что написано в материале, «идет в унисон» с тем, что уже озвучивалось на разных уровнях руководства.

Песков подчеркнул, что перспектива диалога с Киевом на высшем уровне не просматривается, хотя готовность декларировалась неоднократно, поэтому контакты президента Владимира Путина и Владимира Зеленского пока не представляются возможными.

В статье Медведев, в частности, написал, что украинские власти являются абсолютно несамостоятельными людьми, а Украина находится под прямым иностранным управлением. В этом контексте он напомнил, что даже в период СССР у социалистических стран был более широкий простор для формирования внутренней политики.

По словам политика, Зеленский вынужден маневрировать между различными силами, в результате чего в стране и появляются «ублюдочные документы», как, например, закон о коренных народах Украины. Медведев считает, что в этой ситуации Зеленский является большим националистом по сравнению с наиболее радикальными из них.