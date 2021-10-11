В Кремле раскрыли детали предстоящей встречи Путина и Пашиняна

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян во вторник, 12 октября, обсудят в Москве реализацию договоренностей по Нагорному Карабаху, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.

«Планируется рассмотреть ход реализации заявлений лидеров России, Армении и Азербайджана по Нагорному Карабаху от 9 ноября 2020 года и от 11 января 2021 года, а также дальнейшие шаги по укреплению стабильности и налаживанию хозяйственных связей в регионе», — говорится в сообщении.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что готов встретиться с Пашиняном, когда тот будет готов к этому. По словам азербайджанского лидера, эта встреча покажет, что война окончена и страны готовы наладить отношения.

Вооруженный конфликт Армении и самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республики (НКР) с Азербайджаном вспыхнул 27 сентября 2020 года. Боевые действия продолжались шесть недель — 44 дня, — по официальным данным, стороны потеряли более 3 тыс. солдат, а жертвы среди мирных жителей исчисляются сотнями человек.

Боевые действия были остановлены 9 ноября трехсторонним соглашением о прекращении огня между Ереваном, Баку и Москвой. Для стабилизации ситуации вдоль линии соприкосновения сторон была размещена миротворческая миссия России.