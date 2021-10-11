В Гааге начинаются слушания по делу об инциденте в Керченском проливе

Арбитражный суд в Гааге 11 октября начинает слушания по делу Украины против России об инциденте в Керченском проливе в ноябре 2018 года, сообщается в заявлении украинского МИД.

В ведомстве убеждены, что трибунал признает юрисдикцию по этому делу и «Россия понесет ответственность за грубые нарушения морского права».

Речь идет об инциденте, произошедшем в Керченском проливе 25 ноября 2018 года. Тогда, по данным ФСБ, три украинских военно-морских корабля незаконно вторглись в территориальные воды России. В РФ арестовали эти суда и 24 членов их экипажей, но примерно через год они вернулись на родину в рамках обмена пленными между странами.

В украинском МИД такие действия называют нарушением фундаментальных принципов международного права. Российская сторона, в свою очередь, воспользовалась правом на обжалование юрисдикции арбитража.

Россия представит свою позицию 11 октября, а Украина — 12 октября.