В МВД Сербии сообщили об угрозе жизни Вучича из-за его борьбы с наркомафией

Жизнь президента Сербии Александара Вучича находится под угрозой в связи с тем, что он занимается борьбой с наркомафией, заявил в интервью РИА «Новости» министр внутренних дел страны Александар Вулин.

По его словам, ведомство раскрыло большую, «жестокую и очень опасную» группировку. Он отметил, что обвинение против нее пока включает в себя семь убийств, но точное их количество пока неизвестно. Министр выразил уверенность, что в ходе следствия будет раскрыто больше преступлений.

У этой группировки, как отметил Вулин, остались главари, которые находятся в бегах. В их числе — лидер «кавачского наркоклана» из Черногории Радое Звицер.

«Поэтому безопасность президента Вучича под угрозой. Каждому из этих наркобоссов ясно, что, если убьют главу МВД, его заменят через парламент через месяц или два. А если Александара Вучича — то убьют политическую личность, которая гарантирует политическую стабильность Сербии, объединяет вокруг себя большинство политических субъектов и имеет абсолютное доверие большинства граждан Сербии», — сказал глава сербского МВД.

В марте сообщалось, что Вучича и членов его семьи прослушали как минимум 1572 раза.