Порошенко обвинил Зеленского в поддержке «Антимайдана»

Президент Украины Владимир Зеленский за 2,5 года пребывания во главе государства «встал на рельсы Антимайдана», заявил бывший украинский лидер, руководитель партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко.

Как утверждает Порошенко, Зеленский устраивает «штурм» своего дома, чтобы таким образом отвлечь внимание от «совершенных преступлений». Участников такой акции бывший президент сравнил с активистами «Антимайдана».

«Параллели очень легко провести. Майдан и Антимайдан. Люди, которые вышли не за деньги — за идею, за Украину, за свое будущее, за Европу, — они точно обречены на победу. И те, кто там прятались под кустами, развлекались водкой и делали все то же, что они в 2004-2005, 2013 и 2014 годах делали в Киеве на Антимайдане», — заявил экс-глава государства.

Кроме того, Порошенко поблагодарил активистов, ветеранов вооруженного конфликта в Донбассе и «всех неравнодушных», кто во время акции возле его дома «выступил против проплаченных властью «титушек».

Накануне сообщалось, что возле государственной резиденции президента Украины прошла акция протеста, в ходе которой протестующие жгли файеры и дымовые шашки.