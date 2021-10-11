Медведев считает, что с Зеленским «никак» не договориться

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев считает невозможным вести переговоры с нынешним президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом Медведев написал в своей статье, которую опубликовал «Ъ».

По словам Медведева, Зеленский — это «вывернутый наизнанку человек», сделавший «нравственное сальто-мортале» и страдающий от последствий.

«Нынешний президент этой измученной страны — человек, имеющий определенные этнические корни, всю жизнь говоривший на русском языке. Более того, работавший в России и получавший значительные средства из российских источников. Тем не менее в определенный момент, став руководителем государства, из страха получить очередной «майдан», направленный против его личной власти, полностью поменял политическую и нравственную ориентацию. А по сути — отказался от своей идентичности», — пишет Медведев.

Он добавил, что Зеленский также начал служить «наиболее оголтелым» националистическим силам Украины.

Российский политик убежден, что Зеленский обязан постоянно маневрировать между различными силами и интересами разных этносов, чтобы «ему не сломали шею»,

В своей статье Медведев также заявил, что Украиной правят «слабые люди» без самоидентификации