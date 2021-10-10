Лавров заявил, что в ЕС предвзято относятся к вопросу признания российских вакцин

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что договоренность о взаимном признании вакцин от COVID-19 между Россией и Евросоюзом до сих пор не достигнута в том числе из-за предвзятого отношения к российским вакцинам, передает ТАСС.

Дипломат указал, что Москва уже достаточно давно ведет переговоры с Брюсселем о взаимном признании вакцин.

«Есть самые разные причины, по которым договоренность [о взаимном признании] пока еще не достигнута. Есть и объективные причины, которые касаются выверки соответствующих процедур. Но мы видим, об этом наши европейские коллеги не стесняясь говорят публично, предвзятое отношение к российским вакцинам по политическим соображениям», — сказал Лавров.

Он также напомнил, что президент РФ Владимир Путин выступил за идею снять патентную защиту с вакцин от коронавируса по всему миру.

По словам министра, эта позиция российской стороны не изменилась.

«К сожалению, другие страны, которые производят соответствующие вакцины, эту позицию не разделили», — продолжил Лавров.

При этом, как отметил глава внешнеполитического ведомства, в большинстве стран ЕС наблюдается интерес к тому, чтобы Россия обеспечила максимально комфортные условия для контактов между людьми.

Ранее МИД Франции призвал страны Евросоюза отказаться от использования российских и китайский вакцин.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V». Впоследствии были зарегистрированы вакцины «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «ЭпиВакКорона-Н».