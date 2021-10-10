Вучич поблагодарил Россию за обеспечение энергобезопасности Сербии

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что Белград благодарен за обеспечение энергобезопасности страны. Об этом сообщает РИА «Новости».

Такое заявление глава государства сделал на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, который посещает Сербию 10-11 октября.

«Особенно мы благодарны Российской Федерации за помощь в сохранении энергетической стабильности и безопасности нашей страны», — сказал политик.

Ранее сообщалось, что Вучич заявил о намерении обратиться к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой оказать стране помощь в условиях энергетического кризиса. Он отметил, что Сербия «не сможет выдержать» цены на энергоресурсы, которые сегодня представлены на бирже.

6 октября фьючерсные цены на газ в Европе достигли очередного рекордного значения, превысив отметку $1900 за тысячу кубометров.

В связи с резким ростом группа стран Евросоюза, куда вошли Франция, Испания, Чехия, Румыния и Греция, предложила провести расследование причин рекордного скачка цен на газ в Европе. Кроме того, власти этих стран призвали установить общие правила по объемам запасов газа.

7 октября цены на газ снизились до $1000 за тысячу кубометров.