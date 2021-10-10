Стало известно о состоянии госпитализированного президента Чехии

Источник рассказал ТАСС о состоянии здоровья госпитализированного президента Чехии Милоша Земана.

По его словам, врачи оценивают состояние главы государства как стабильное.

Источник также заявил, что пока рано прогнозировать, как долго политик будет находиться в госпитале.

Ранее сообщалось, что Земана положили в Центральный военный госпиталь в Праге после местных выборов. Его поместили в палату интенсивной терапии.

О том, что Земан заболел, стало известно 8 октября. По словам пресс-секретаря президента Иржи Овчачека, глава государства болеет две недели. Эти дни он лечился амбулаторно, регулярно проходя медицинские осмотры.

Из-за плохого самочувствия Земан не пришел на избирательный участок и проголосовал на парламентских выборах, опустив бюллетень в переносной ящик в своей резиденции в замке Ланы.

Чешский лидер недавно переместился в инвалидное кресло из-за невропатии ног. Также у него слабый слух и пониженное артериальное давление.