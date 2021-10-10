У здания парламента Грузии проходит акция с требованием освободить Саакашвили

Народное движение во главе с депутатом парламента Грузии Тако Чарквиани проводят акцию протеста у здания парламента в Тбилиси с требованием освободить из тюрьмы бывшего президента страны Михаила Саакашвили. Об этом сообщает «Sputnik Грузия».

«В стране траур, и несколько раз я слышала мнение, что сейчас время молчания, но хочу сказать, что сейчас не время молчать. Во время бед и грузины бьют в колокол», — заявила организатор акции Тако Чарквиани.

По ее словам, они протестуют и против коррупции, в которой якобы погрязла правящая партия «Грузинская мечта».

В акции участвуют несколько сотен человек с национальными флагами Грузии и портретами Михаила Саакашвили в руках.

Утром 1 октября Саакашвили объявил о своем возвращении в Грузию накануне местных выборов, в тот же день его арестовали. По данным грузинских властей, политик прибыл в республику для совершения госпереворота.

В Грузии экс-президент заочно признан виновным по нескольким уголовным делам, власти не раз заявляли, что в случае возвращения Саакашвили ожидает тюрьма. В частности, политика обвиняют в превышении своих полномочий, когда он занимал пост главы государства. Украина обещает приложить все усилия для его экстрадиции, однако грузинские власти правовых оснований для этого не видят.

Саакашвили написал письмо из тюрьмы, в котором связал свое задержании в Грузии с тем, что у власти находится партия, сотрудничающая с Москвой. Позднее в знак протеста против обвинений в тюрьме Саакашвили объявил голодовку, но недавно начал понемногу принимать пищу.