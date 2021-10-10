В Кремле исключили возможность обсуждения Крыма с Украиной

Вопроса о принадлежности Крыма для Кремля не существует. Об этом заявил РИА «Новости» пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Нет. Для Кремля такого вопроса не существует», — сказал представитель президента России, отвечая на вопрос о том, готова ли Москва обсуждать с Киевом вопрос Крыма.

Ранее внештатный советник руководителя офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что Крым может быть возвращен Украине за несколько минут решением главы Российской Федерации. По его словам, что Киев со своей стороны «сделал все».

В то же время глава МИД Украины Дмитрий Кулеба считает, что «Крымская платформа» стал «сильным ударом» лично по российскому президенту. Саммит был учрежден украинскими властями для обсуждения «крымского вопроса». Мероприятие прошло 23 августа, в нем приняли участие более 40 государств. Согласно принятой декларации, форум призван стать площадкой «для координации международных усилий, направленных на возвращение Крыма в состав Украины».

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.