Экс-глава МИД Украины считает силу и жестокость США ключом к победе над Россией

Украина сможет одержать верх над Россией только благодаря силе и жестокости США. Такое мнение выразил изданию «Обозреватель» бывший глава министерства иностранных дел Украины Павел Климкин.

«Коллективный Запад – это нам нужно? Да. Важно? Да. Солидарность по санкциям? Да. По давлению? Да. Но тем не менее сегодня мы можем полагаться только на силу и жесткость американцев», — сказал политик.

По его словам, «поставить Путину красные линии» в настоящее время может только президент США Джо Байден.

«Ни Меркель, ни Макрон, ни Европейская комиссия, как бы они ни работали, этого не могут», — считает Климкин.

Ранее нынешний глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что «Крымская платформа» — это «сильный удар» лично по российскому президенту Владимиру Путину.

Саммит был учрежден украинскими властями для обсуждения «крымского вопроса». Мероприятие прошло 23 августа, в нем приняли участие более 40 государств. Согласно принятой декларации, форум призван стать площадкой «для координации международных усилий, направленных на возвращение Крыма в состав Украины».

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.