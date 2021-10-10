В Германии проверяют причастность Лукашенко к перевозке мигрантов в Евросоюз

Власти Германии начали проверку в связи с возможной причастностью президента Белоруссии Александра Лукашенко к перевозке нелегальных мигрантов в ФРГ. Об этом сообщает немецкое издание Bild am Sonntag со ссылкой на источники.

Немецкие полицейские зафиксировали с начала августа почти 4 тыс. иностранцев, которые проникли в страну через Белоруссию. При этом за первую неделю октября приехали 1 183 мигранта, выяснили журналисты. Мигранты приезжают из Сирии и Ирака.

Немецкие власти предполагают, что Лукашенко своими действиями якобы «хочет шантажировать Европу с целью снятия санкций». Источники газеты утверждают, что Лукашенко сейчас рассматривают в качестве организатора нелегальных перевозок. По данным Bild, Лукашенко обеспечил перевозку мигрантов «на государственном уровне».

В Минск иностранцы прилетают из Аммана, Бейрута, Багдада и Эрбиля, Дубая, Дамаска и Стамбула.

С приездом в Минск белорусские пограничники или ополченцы перевозят людей в основном на польскую границу, добавили журналисты. За это они получают четыре тысячи евро. Источники информации и достоверность сведений не уточняются.

Ранее Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны Евросоюза.

Также в Минске заявили о вытеснении мигрантов из Польши в Белоруссию.