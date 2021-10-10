Пушков назвал стихи Маяковского плохими

Член Совета Федерации Алексей Пушков назвал стихи поэта Владимира Маяковского плохими. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Речь идет о стихотворении поэта «Крым» («Хожу, гляжу в окно ли я»). По мнению политика, строки «Пылают горы-горны, / и море синеблузится. / Людей ремонт ускоренный / в огромной крымской кузнице» Маяковскому не удались.

«Стихи плохие. «Ускоренный ремонт людей?» Это что, машины? <...> У Маяковского же здесь — люди-автоматы. Революцией мобилизованный и призванный, поэт стал передовиком слагания зачастую плохо рифмованных строк», — написал Пушков.

Сенатор добавил, что ранние стихи Маяковского были удачнее, а дальше он «становился хуже».

Ранее Пушков вслед за руководителем Роскосмоса Дмитрием Рогозиным раскритиковал сюжет фильма «Марсианин». Сенатор подчеркнул, что, «к несчастью» он начал читать книгу, по которой снят фильм, подумав, что это научная фантастика, но быстро бросил.

Он подчеркнул, что в голливудских фильмах бывали ситуации и «бредовее», но «глупее и тупее, чем «Марсианин», найти что-либо трудно».