На Украине рассказали о неминуемой трагедии из-за российского газа

Бывший министр транспорта и связи Украины и экс-депутат Верховной рады Евгений Червоненко заявил, что Украину ждет трагедия, если из-за ошибочной политики Киева прекратится транзит российского газа по ГТС страны. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Наш».

Червоненко отметил, что Украина может продолжать закупать российский газ через коррупционные схемы под видом европейского, но это не приведет ни к чему хорошему.

«Или сказать правду и прийти к ним (к России) и сказать: «Давайте договоримся, у нас трагедия». Она будет, я объясню почему. Этот злосчастный газопровод и вся система доставки газа по стране устроены так, что если в этой трубе не будет газа, то мы не сможем доставлять во все точки нашей единой, неделимой Украины газ», — считает Червоненко.

Он отметил, что газопровод, строился как основной канал поставок российских энергоносителей в Европу, и поэтому он сконструирован так, что для его работы требуется наличие в ГТС определенного количества газа. Вероятное перекрытие транзита может привести к коллапсу газовой системы Украины, утверждает политик.

Ранее министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что если со стороны России произойдет остановка транзита газа, то у Украины есть запасной план на этот случай и понимание, как диверсифицировать закупки топлива.