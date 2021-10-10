Трамп заявил, что США при Байдене вынуждены просить о помощи у России

Бывший президент США Дональд Трамп считает, что штаты потеряли свою независимость за время президентства Джо Байдена. Об этом он заявил на митинге перед своими сторонниками, запись которого доступна в YouTube-канале Fox News.

Трамп сказал, что при нем страна обрела энергонезависимость, которую потерял Байден. «Теперь же они обращаются к ОПЕК, России и другим странам с просьбой прислать нам немного нефти», — заявил он.

По словам политика, к моменту его ухода с поста президента у США было больше нефти, чем у Саудовской Аравии и России. «А теперь мы просим их о помощи», — добавил Трамп.

Ранее Трамп заявил, что решение его преемника Джо Байдена предоставить убежище 60 тыс. гаитян неразумно, поскольку «многие из них больны СПИДом».

За последний месяц в США прибыло рекордное количество беженцев — около 70 тысяч. Большинство из них были жителями Гаити, бежавшими после землетрясения 2010 года в Чили и Бразилию.