Захарова посоветовала ЕС подумать о внутренних проблемах

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире YouTube-канала «Соловьев Live» ответила представителю Евросоюза (ЕС) на слова о невозможности становления России «сверхдержавой».

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель 8 октября заявил, что ни Россия, ни Турция не станут «сверхдержавами».

Захарова порекомендовала Боррелю и ЕС сфокусироваться на том, что происходит у них внутри союза.

Ранее Захарова раскритиковала планы США по борьбе с Китаем и слежке за Россией.

«Какой смысл заниматься мнимыми, абсолютно надуманными угрозами, якобы исходящими от России и Китая, которые расположены в тысячах километров от самих США, когда Америка в принципе не контролирует ситуацию на своих фактических, а не желаемых рубежах», — написала Захарова, комментируя создание в ЦРУ Центра операций по Китаю.

По ее словам действительную угрозу национальной безопасности США представляет рост нелегальной миграции, трансграничной организованной преступности, а также вызовы, связанные с пандемией коронавируса.