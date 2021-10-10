Жириновский рассказал подробности встречи с Путиным

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский рассказал, что обсуждалось на закрытой встрече с президентом России Владимиром Путиным. Этим политик поделился в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

Жириновский сообщил, что на встрече обсудили работу Госдумы, принятие законов и дистанционное обучение, которое в настоящий момент никак законодательно не регулируется.

Лидер ЛДПР также выступил за срочное принятие закона о включении вакцины против COVID-19 в календарь обязательных прививок. По словам Жириновского, встреча длилась всего 20 минут из-за большой нагрузки президента, но этого времени вполне хватило.

Ранее Жириновский рассказал о партиях, которые на выборах предавали интересы России.

Он отметил, что ситуация, когда парламентская партия сотрудничает «с пятой колонной», является «стыдной». Жириновский привел в пример несанкционированную акцию в центре Москвы, организованную КПРФ.