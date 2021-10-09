Украинский дипломат предупредил Киев об опасности в отношениях с Евросоюзом

Бывший временный поверенный в делах Украины в Боснии и Герцеговине Владимир Цыбульник заявил, что тактика Киева, которую он избрал для вступления в Европейский союз, является очень опасной. Об этом сообщает РИА «Новости».

Дипломат выразил мнение, что тесные контакты по этому вопросу с Грузией и Молдавией могут отразиться на европерспективах Украины.

Также Цыбульник призвал Киев как можно скорее приступить к улучшению экономического положения Украины. По его словам, необходимо всерьез начать реализацию тех реформ, без которых членство в Евросоюзе в принципе невозможно.

Он добавил, что еще одна опасность — это то, что в Брюсселе нет четкого понимания необходимости расширения объединения ЕС.

В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны на вступление в Европейский союз и НАТО.

Ранее сообщалось, что посол Украины в Берлине Андрей Мельник заявил, что Германия обязана помочь его стране вступить в Евросоюз и НАТО из-за «темных страниц прошлого».