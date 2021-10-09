В Раде арест Саакашвили назвали подарком Путину от американских спецслужб

Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива назвал арест бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили подарком от спецслужб США главе России Владимиру Путину. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Ему (Саакашвили) рассказали, что «все у тебя будет в порядке, приезжай». Заманили, создали ему коридор. Потому что у нас все контролирует Госдеп, как в Грузии, так, в общем-то, и на Украине», — заявил парламентарий.

По мнению Кивы, арест Саакашвили — это плата за нападение Грузии на Южную Осетию в 2008 году.

Депутат также заявил, что положение в мире изменилось после саммита Россия — США, прошедшего летом этого года в Женеве. По его словам, на встрече Путин и американский президент Джо Байден написали «новый мировой порядок». Кива уверен, что после этих переговоров мировое сообщество стало «заигрывать» с Россией.

Саакашвили объявил о возвращении в Грузию 1 октября, в тот же день его задержали в одном из спальных районов Тбилиси. В Грузии его заочно признали виновным по нескольким уголовным делам. В частности, политика обвиняют в превышении своих полномочий, когда он занимал пост главы государства, а также он является фигурантом дел об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В прокуратуре заявили, что приговоры Саакашвили обжалованию не подлежат.

Ранее в Грузии заявили, что Саакашвили в тюрьме отказался от голодовки.