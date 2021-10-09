Си Цзиньпин пообещал воссоединиться с Тайванем

Генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Китая Си Цзиньпин, в годовщину Синьхайской революции, заявил, что у Китая есть большой опыт борьбы с сепаратизмом, указывая на существование независимого Тайваня, сообщает газета The Guardian.

Китай не контролирует Тайвань с 1949 года, когда туда в результате проигрыша в гражданской войне сбежали националисты из партии Гоминьдан. При этом Пекин продолжает считать остров своей территорией, а суверенитет над ним называет «коренным интересом». Нынешняя правящая партия острова «Демократическая прогрессивная партия» выступает за самостоятельность и считает тайваньцев отдельной от китайцев нацией.

«Сепаратизм Тайваня — самое большое препятствие на пути к воссоединению родины и самая серьезная скрытая опасность для национального возрождения», — заявил Си.

Заявления китайского лидера были сделаны на фоне обострения ситуации в Южно-Китайском море — глава военного ведомства Тайваня Цю Гочжэн назвал нынешние отношения КНР и Тайваня самыми напряженными за 40 лет.

По его словам, Китай уже сейчас может начать вторжение, однако через несколько лет цена этого будет существенно ниже, а соответствующие силы — полностью подготовлены. В частности, на Тайване отмечают увеличение военных расходов Китая, прежде всего, на современные истребители и боевые десантные корабли.

На данный момент большинство стран в мире придерживаются принципа «одного Китая», который подразумевает признание единого китайского государства — официальные отношения можно иметь либо с КНР, либо с Тайванем.