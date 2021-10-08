Поздравивший Путина депутат Рады рассказал о своем отношении к президенту России

Депутат Рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива, который накануне президента России Владимира Путина с днем рождения, рассказал, как он относится к политику. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По словам парламентария, к российскому лидеру каждый вправе относиться по-своему, каждый может иметь свою точку зрения.

«Всем хороший не будешь и не нужно. Но то, что этот человек имеет свою позицию, умеет ее отстаивать и навязывать свою игру и правила всему миру — это сегодня доказанный факт», — заявил депутат.

Он также отметил, что Путин всегда делает все в интересах собственной страны и своего народа, что не может не вызывать уважение.

Кива также выразил мнение, что «бесятся слабые, проигравшие, те, кто предал и уничтожил Украину, превратив ее в нищую, голодную колонию, предчувствуя свой неминуемый фатальный конец».

«Время все расставит на свои места», — подытожил политик.

Путину 7 октября исполнилось 69 лет.

В этот день Кива опубликовал в своем Telegram-канале видеоролик, в котором поздравил российского президента с днем рождения словами мастера Йоды из «Звездных войн», сказав ему «да пребудет с вами сила».