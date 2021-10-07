Признание верховенства законов Польши над европейскими назвали началом выхода страны из ЕС

Конституционный суд Польши призвал верховенство национального права над законами Европейского союза, после чего в Европарламенте назвали этот шаг станет началом процесса выхода страны из Евросоюза, сообщает ТАСС.

По запросу премьер-министра страны Матеуша Моравецкого, конституционный суд Польши проверил превышение полномочий Европейского суда над польским законодательством и констатировал, что некоторые положения из Договора о ЕС не соответствуют Конституции Польши.

После этого крупнейшая наднациональная партия в Европейском парламенте — Европейская народная партия (ЕНП) — выпустила в Twitter заявление, в котором этот шаг назвали началом выхода Польши из ЕС.

«Польское правительство полностью утратило доверие. Объявив, что договоры ЕС не совместимы с польским законодательством, нелегитимный Конституционный суд в Польше поставил страну на путь выхода из ЕС», — указано в сообщении.

После этого в Европейской комиссии выразили озабоченность решением Конституционного суда Польши и высказались в защиту приоритета европейских законов над национальными.

Ранее Еврокомиссия подала иск против Польши.