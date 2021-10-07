Песков рассказал, что Путин знает о посвященных ему песнях

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что глава государства Владимир Путин знает о посвященных ему песнях.

«О популярных песнях ему рассказывали, что-то ему удалось послушать», — ответил Песков на вопрос журналистов.

Также представитель Кремля отметил, что книги о себе Путин не читает, материалы о себе не смотрит, «просто не тратит на это время».

Днем ранее Песков заявлял, что у президента в день рождения запланированы рабочие мероприятия. Так, в первой половине дня Путин уже провел переговоры с главами Белоруссии, Азербайджана и Турции.

7 октября Владимиру Путину исполнилось 69 лет. Он родился в 1952 году в Ленинграде (ныне — Санкт-Петербург).