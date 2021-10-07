В «Слуге народа» объяснили идею об отставке Разумкова его «политическим лукавством»

Руководитель украинской партии «Слуга Народа» Александр Корниенко заявил, что отставка спикера Верховной рады Дмитрия Разумкова в связи с тем, что больше не считает его членом своей команды, передает LB.ua.

«К сожалению, оказалось, что политический опыт играет в разные стороны... Иногда он помогает работать, иногда увеличивает различные проявления, которые можно назвать политическим лукавством, когда люди начинают говорить одно, делать третье, а иметь целью что-то третье», — сказал во время выступления в парламенте Корниенко.

По его словам, Разумков посчитал, что «его амбиции выше командных целей и договоренностей». Корниенко подчеркнул, что спикер рады отступил от общих принципов и больше не может представлять партию.

В ответ Разумков заявил, что пытался действовать так, чтобы «хотя бы часть обещаний», данная избирателям на выборах 2019 года, «стала реальностью». Однако, отметил Разумков, произошла подмена принципов, в частности вышло так, что принцип «права на выбор сменился на «кто не с нами – тот против нас».

30 сентября Разумков сообщил, что «Слуга народа» инициировала его отставку. 2 октября в Трускавце партия за несколько часов собрала больше 150 подписей депутатов за отставку спикера. Как писала «Газета.Ru», между президентом Украины Владимиром Зеленским и Дмитрием Разумковым возникли разногласия по политическим вопросам. По мнению экспертов, Разумков впал в немилость президента из-за собственной политической игры. 7 октября рада отправила спикера в отставку.